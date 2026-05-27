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Conversaciones con la escritora

Eva Ugarte se sincera con Megan Maxwell: “Me parezco a Carol en ocultar mi parte vulnerable”

La actriz ha charlado junto a la escritora de ¿A qué estás esperando? sobre su personaje y cómo tienen cosas en común.

Eva Ugarte se sincera con Megan Maxwell

Eva Ugarte se sincera con Megan Maxwell: “Me parezco a Carol en ocultar mi parte vulnerable”

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Carmen Pardo
Publicado:

Eva Ugarte da vida a Carol en ¿A qué estás esperando?, la actriz ha confesado que se lo ha pasado muy bien interpretando a la azafata y que coincide con ella en “ocultar su parte vulnerable”.

Megan Maxwell ha coincidido con Eva Ugarte en esa afirmación, la escritora ha asegurado que ambas son mujeres guerreras y aunque son echadas para adelante y parece que pueden con todo, “también tenemos nuestro corazoncito” ha asegurado a la vez que mostraba un tatuaje de un corazón que lleva en el brazo.

Sobre Daryl, Eva Ugarte ha afirmado que “me gusta y me gusta el contraste que también es muy positivo”, una forma de vivir que ha decidido aplicar a su vida normal. “Me ha ayudado a quitarme prejuicios e ir a lo auténtico”.

La actriz que da vida a Carol ha confesado que “le he prestado al personaje mi experiencia en el pole dance, que llevaba cinco meses practicando”. Eva Ugarte está muy contenta con la conexión que ha surgido entre ella y Francisco Ortiz.

No te pierdas la divertida conversación entre Megan Maxwell y Eva Ugarte.

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