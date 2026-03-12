Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

El padre de Luz es marino mercante y sus largas travesías le impiden mantener un contacto directo con su hija. A pesar de la distancia, Luz guarda gran estima hacia su padre y la visita de su compañero de faena le ha alarmado.

En la cantina, Luz se ha encontrado con Gildo Moreno, quien le ha anunciado que está tratando de dar con el paradero de su padre, Alberto García.

El marino le ha informado de que su padre se encontraba en mal estado de salud, con lo que parece un virus, dados los síntomas. “tenía intención de ver a un médico que le había recomendado el patrón” ha asegurado Gildo Moreno.

La intención del marino era de encontrar a su compañero, pero tras comprobar que no estaba en la pensión que se alojaba, ha decidido ir en busca de Luz por si ella sabía algo.

Luz, alarmada, ha decidido empezar por “localizar quién es ese doctor Ochoa”. ¿Qué le habrá sucedido al padre de Luz?