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En tierra lejana | Capítulo del 26 de mayo

¿Fin de su matrimonio? Alya reúne a Cihan y Mine para firmar el divorcio

A la mañana siguiente de su monumental bronca en casa, Alya no ha querido perder el tiempo. Con las ideas más claras que nunca, la doctora ha citado a Cihan y a su amante, Mine, en una cafetería para cortar por lo sano y terminar con tantas mentiras.

¿Fin de su matrimonio? Alya cita a Cihan y Mine para firmar los papeles del divorcio

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Cihan ha llegado al lugar bastante tenso y sin entender muy bien qué estaba pasando. Perdiendo la paciencia, le ha preguntado de malas maneras qué es lo que quería, pero ella le ha parado los pies enseguida diciéndole que no les iba a hacer perder el tiempo.

Mirando fijamente a la amante de su marido, la doctora ha dejado claro por qué la ha traído a la cita: "Mine, quería que tú estuvieras presente porque creo que este asunto te concierne". Sin pensárselo dos veces, Alya ha sacado los papeles de un divorcio de mutuo acuerdo y los ha puesto encima de la mesa.

Para sorpresa de Cihan, Alya ya lo tenía todo pensado y decidido: "Yo ya he firmado, Cihan. Léelo primero, si quieres. Y luego fírmalo". Al verse acorralado y comprobar que no hay vuelta atrás, Cihan solo ha podido agachar la cabeza ante su mujer y ha respondido: "Quiero leerlo".

Sin pensárselo mucho más, Cihan ha agarrado el bolígrafo y ha firmado los papeles delante de Mine, aceptando el fin de su matrimonio. La doctora ha dado el paso más difícil de su vida para recuperar su libertad y alejarse de los engaños de los hombres. Tras la firma de Cihan sin rechistar, la jugada de la doctora ha dejado a todos mudos y el destino de la familia cambia para siempre en En tierra lejana, ¿o tiene Cihan un as bajo la manga?

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