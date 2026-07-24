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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2

“Esta casa es una ruina”: Helena salva a Mateo del caos más absoluto

Mateo no entiende nada y, justo cuando la Misión Casa Desastrosa está punto de dar sus frutos, Helena entra en escena para salvar el día.

Mateo y Helena en Padre no hay más que uno, la serie

“Esta casa es una ruina”: Helena salva a Mateo del caos más absoluto

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Borja Tamayo
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La Misión Casa Desastrosa no les ha ido nada mal a los hijos de Mateo y Helena. Tanto es así que, el padre de familia cede ante el caos y, exasperado, tira la toalla. En primera instancia, su mujer tampoco parece estar en su mejor momento. Sin embargo, no tarda en activarse su instinto y encontrar a los responsables de todos los problemas del hogar.

Así, Helena da paso a la estrategia de la negociación. Porque, no bastante con la mudanza, su marido había quitado a los niños regalos, dinero y cualquier pantalla para conseguir su “dopamine detox” antes del inicio de las clases.

Poco a poco, va llegando a acuerdos con los pequeños. Tras un tira y afloja en el que Mateo no entiende absolutamente nada, Álex, Carola, Teresa y Luís firman el trato: Tres días sin pantallas a cambio de que las cosas de la casa se vayan arreglando mágicamente.

Un final en el que todos salen ganando. Incluso Mateo, que sigue satisfecho con los resultados de la educación consciente (tengan o no que ver con las reparaciones del hogar). ¡Dale play al vídeo para disfrutar de nuevo de esta negociación!

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