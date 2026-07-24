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Capítulo 611

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

El empresario tenía sospechas de que su primo y su mujer le estaban engañando.

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

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Begoña, tras aceptar las condiciones de Gabriel para instalarse en la casa de los montes, se ha reunido con Andrés para que le entregue los negativos en los que aparecen Gabriel y María y así conseguir la licencia marital que tanto anhela.

Andrés le ha entregado un sobre con algunas tiras de negativos, pero antes de que Begoña se fuese le ha confesado que se ha guardado una tira.

El hijo de Damián no quiere que la joven se encuentre sin una prueba contra su marido, ya que sane que no pueden fiarse de él: “No podemos desprendernos de la única prueba para usarla contra él”.

La mujer de Gabriel no ha dado crédito y se ha enfrentado a Andrés por esta decisión que podría ponerla en peligro: “¿No se supone que me ibas a apoyar?

Sin embargo, el hijo de Damián no ha dado su brazo a torcer y le ha dejado claro que lo hacer para protegerla, una decisión que no ha sentado nada bien a la enfermera: “No quiero que me protejas, no tienes ni idea de cómo es mi vida”.

Begoña se ha puesto muy nerviosa ya que le había prometido a su marido que le dará todas las fotografías que no le había entregado antes. Lo que los jóvenes no saben es que… ¡unos matones contratados!

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