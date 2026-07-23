Helena, totalmente perdida en el office tour de su nuevo trabajo: Así son sus excéntricos compañeros

Cualquiera diría que, para obtener un puesto de trabajo, el principal requisito es conocer en qué consiste el puesto de trabajo en cuestión. Sin embargo, Helena entró en Conchy gracias a su cuñada Julia y se saltó este pequeño detalle. Por eso, en su primer día, solo tenía una duda que resolver: ¿qué hace una Strategic Organization Workflow Manager?

Julia, centrada en el recorrido por la oficina, ignora completamente a la nueva Strategic Organization Workflow Manager. Está más enfocada en presentarle a sus compañeros de trabajo que, de normal, tienen más bien poco. Enio, cuyo puesto tampoco parece quedar nada claro a Helena, o Arkxx, la hacker cuya amabilidad brilla por su ausencia.

Ahora bien, Mateo tampoco parece estar pasándolo mejor como padre responsable de la educación de los hijos. Y es que la Misión Casa Desastrosa sigue su curso y la cocina se ha convertido en un auténtico caos.

Volviendo a la oficina, Helena termina su tour igual que empezó: sin tener ni idea de qué hace una Strategic Organization Workflow Manager. ¿Sabrías decir de qué va este puesto? Dale play al vídeo de arriba y trata de resolverlo gracias al office tour.

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