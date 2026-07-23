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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2

Helena, totalmente perdida en el office tour de su nuevo trabajo: Así son sus excéntricos compañeros

Helena no lo va a tener nada fácil en su nuevo puesto como Strategic Organization Workflow Manager. ¡Menos todavía con los compañeros que acaba de conocer!

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Helena, totalmente perdida en el office tour de su nuevo trabajo: Así son sus excéntricos compañeros

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Borja Tamayo
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Cualquiera diría que, para obtener un puesto de trabajo, el principal requisito es conocer en qué consiste el puesto de trabajo en cuestión. Sin embargo, Helena entró en Conchy gracias a su cuñada Julia y se saltó este pequeño detalle. Por eso, en su primer día, solo tenía una duda que resolver: ¿qué hace una Strategic Organization Workflow Manager?

Julia, centrada en el recorrido por la oficina, ignora completamente a la nueva Strategic Organization Workflow Manager. Está más enfocada en presentarle a sus compañeros de trabajo que, de normal, tienen más bien poco. Enio, cuyo puesto tampoco parece quedar nada claro a Helena, o Arkxx, la hacker cuya amabilidad brilla por su ausencia.

Ahora bien, Mateo tampoco parece estar pasándolo mejor como padre responsable de la educación de los hijos. Y es que la Misión Casa Desastrosa sigue su curso y la cocina se ha convertido en un auténtico caos.

Volviendo a la oficina, Helena termina su tour igual que empezó: sin tener ni idea de qué hace una Strategic Organization Workflow Manager. ¿Sabrías decir de qué va este puesto? Dale play al vídeo de arriba y trata de resolverlo gracias al office tour.

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