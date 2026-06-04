Salva despide a Mabel de la cantina tras confesar que nunca fue la mujer de su vida: “No siento nada por ti”

Salva está atravesando el peor momento desde su llegada a la cantina. Álvaro le acusó de estar detrás del robo de los camiones y, a pesar de haber demostrado su inocencia, los operarios de la fábrica no perdonan que fuese amigo de un delincuente como Gorito.

Esta dura situación complica aún más su relación con Mabel. El cantinero sabe que él no puede ofrecerle la vida que la joven se merece y decidió poner fin a su relación con tal de protegerla.

Sin embargo, la hija de los Salazar ha hecho todo lo posible para recuperar a su amor, hasta que hoy, Salva ha decidido poner tierra de por medio… ¡despidiéndola de la cantina!

Salva ha sido claro con ella y le ha dicho que no quiere estar pendiente de nadie y que no quiere volver con ella. Sin embargo, la joven le ha pedido que, si eso es verdad, le dijera a la cara que no la quería: “Dime que no me quieres, sé que me quieres, pero lo haces para protegerme”.

No obstante, antes de que pudiera termina la frase, Salva ha hecho la confesión más dolorosa de todas: “No te quiero, no siento nada por ti, no eres la mujer de mi vida”.

Después, el joven le ha pedido a su exnovia que se marche de la cantina y que no vuelva a la cantina, una proposición que Mabel ha asumido como un despido: “Recoge tus cosas y lárgate”.

Y aunque Salva ha intentado hacerla entender que es lo mejor para los dos, Mabel se ha negado a dejar su relación y su trabajo, pero el cantinero ha sido impasible y se ha marchado dejando a la joven en shock. ¿Será cierto que Salva no siente nada por ella, o lo ha hecho para protegerla?

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