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Avance | Una nueva vida

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída

La joven descubre que ya no puede salir de la casa y recibe una amenaza que deja claro que su calvario no ha hecho más que empezar.

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La guerra contra la gran señora da un paso más en Una nueva vida. Mientras todos creen que Ferit sigue sin mover ficha, Orhan descubre que su hijo lleva tiempo colaborando en secreto con el fiscal para acabar, de una vez por todas, con la mujer que ha sembrado el terror entre los Korhan.

"¿Qué está ocurriendo?", pregunta Orhan sin entender nada. Cengiz no tarda en revelar la verdad: Ferit entrará en prisión para hacer que Sadik confiese la verdad sobre la muerte de Aysen. Pero, mientras ese plan empieza a ponerse en marcha, Suna queda a merced de su enemiga.

Cuando intenta salir a despejarse, la gran señora se lo impide. Lejos de resignarse, Suna le planta cara: "¿Es que acaso soy tu prisionera?". Pero su suegra no tarda en mostrarle cuál será su nueva realidad. "Este lugar no es como tu casa. Aquí no habrá cariño. Desde ahora estarás a mis pies", le advierte.

El domingo, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de Una nueva vida, en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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