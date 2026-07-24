Capítulo 611
Tasio, dispuesto a romper con su familia, ofrece a Damián sus acciones de La Industrial: “Está claro que no me quiere cerca”
El patriarca de los De la Reina se ha quedado sin palabras al escuchar esta oferta de su hijo.
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Después de que su familia le haya dado la espalda tras ayudar a Gabriel a conseguir cambiar la fórmula de los perfumes emblemáticos de la empresa, Tasio ha decidido desvincularse de La Industrial: “Me ha quedado claro que no me quiere cerca”
Damián y Tasio se han reunido para hablar de la situación familiar. El joven, sin dejar hablar antes a su padre, le ha propuesto la posibilidad de venderle su parte de las acciones de la empresa: “No tiene sentido que mantenga acciones en una empresa de la que, tarde o temprano, me voy a desvincular”.
La idea ha dejado a Damián en shock, pues no esperaba la posibilidad de que Tasio se desvincule de la familia.
Ante las pocas palabras de su padre y la sensación de perder a su familia, Tasio se ha despedido de Damián, dándole tiempo para que reflexione su oferta. ¿Terminará aceptándola?
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