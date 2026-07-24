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Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"

La actriz aterriza en la serie diaria más vista de la televisión para meterse en la piel de la ex de Fina.

Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"

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Llevamos muchos meses escuchando hablar de Bianca. Esta mujer fue pareja de Fina cuando la fotógrafa se marchó a Argentina para comenzar una vida lejos de Marta tras el chantaje de Pelayo.

Fina volvió para cerrar su historia con Marta, sin embargo todo dio un giro por completo cuando la fotógrafa se dio cuenta que en realidad quería seguir al lado de la De la Reina.

Fina rompió por teléfono con Bianca y cuando creía que no volvería a ver a la argentina nunca más, la mujer se ha presentado por sorpresa en Toledo dejando totalmente descolocada a la fotógrafa. ¿Con qué intenciones ha llegado a España?, ¿su intención será recuperar a Fina?

Hemos hablado con Carolina Román, la actriz que da vida a Bianca y que ha aterriza por todo lo alto en Sueños de libertad.

La actriz nos ha confesado que no puede estar más emocionada con este proyecto ya que está trabajando con grandes amigos y el personaje no puede gustarle más. "Es un regalo".

Carolina Román nos ha revelado que se parece en más de lo que creía a Bianca, una artista moderna apasionada de la vida y que, como ella, le gusta expandir el arte e intentar sobre todo ser felices.

"Me encantaría ser Bianca en la vida real"

Pero, ¿cómo se ha preparado para interpretar a este personaje? Carolina Román nos ha contado que con disciplina para después confesarnos, entre risas, que en la vida real le encantaría ser ella.

La intérprete también nos ha confesado cómo Bianca y Fina se conocieron, cómo ella le pagó el billete de avión para que aclarase las cosas con Marta y cómo después puso de excusa que tenía un viaje de negocios para volver a verla: "Se da cuenta de que Fina es el amor de su vida".

"Bianca ha venido a ganar"

Y no solo eso...Bianca también conocerá a Marta, pero la actriz lo tiene claro: su personaje ha venido a ganar. ¿Qué pasará?

¡Qué ganas de conocer a Bianca y descubrir cómo evoluciona esta historia! No te pierdas Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.¡Bienvenida a esta gran familia, Carolina!

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