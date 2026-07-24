Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina sin palabras

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Los nuevos perfumes reformulados han empezado a llegar a la tienda. Una dura situación para Digna que duda de saber cómo contárselo a su hijo Luis.

Por otro lado, la madre de Valentina se ha presentado en el despacho de Andrés para intentar que él la ayude a recuperar a su hija. ¿Se mostrará dispuesto a ello?

¡La situación con Tasio no mejora en la casa de los De la Reina! El joven ha decidido marcharse de la casa y dejar la empresa familiar, lo que ha dejado a Damián muy angustiado. ¿Podrán reconciliarse?

Mientras, Andrés ha intentado volver a engañar a Gabriel y se ha quedado un negativo que prueba la infidelidad del director con María para proteger a Begoña.

El director, ante la posibilidad de que vuelvan a traicionarlo, ha mandado a unos matones para conseguir esos negativos, ¡y lo ha conseguido!

Ajena a este suceso, Begoña, tras entregarle el resto de las fotografías, ha comenzado a preparar las cosas para irse un tiempo en la casa de los montes con los niños. ¡Parece que Beatriz no le ha sentado nada bien!

En otro orden de cosas, Digna ha descubierto que Marisol atraviesa un grave problema de salud. Nieves ha decidido contarle la verdad y la matriarca de los Merino no ha dudado en acogerla en su casa hasta que se recupere.

Para terminar, Fina ha recibido una inesperada visita… ¡Bianca ya ha llegado a Toledo! La fotógrafa ha aprovechado para disculparse por la manera en la que terminó su relación. ¿Cómo afectará a la relación de Marta y Fina?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas