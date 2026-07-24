Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 611

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina sin palabras

La exnovia de la fotógrafa ha aprovechado un viaje de negocios en Madrid para hacer una visita a la colonia.

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina en shock

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina en shock

Publicidad

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Los nuevos perfumes reformulados han empezado a llegar a la tienda. Una dura situación para Digna que duda de saber cómo contárselo a su hijo Luis.

Por otro lado, la madre de Valentina se ha presentado en el despacho de Andrés para intentar que él la ayude a recuperar a su hija. ¿Se mostrará dispuesto a ello?

¡La situación con Tasio no mejora en la casa de los De la Reina! El joven ha decidido marcharse de la casa y dejar la empresa familiar, lo que ha dejado a Damián muy angustiado. ¿Podrán reconciliarse?

Mientras, Andrés ha intentado volver a engañar a Gabriel y se ha quedado un negativo que prueba la infidelidad del director con María para proteger a Begoña.

El director, ante la posibilidad de que vuelvan a traicionarlo, ha mandado a unos matones para conseguir esos negativos, ¡y lo ha conseguido!

Ajena a este suceso, Begoña, tras entregarle el resto de las fotografías, ha comenzado a preparar las cosas para irse un tiempo en la casa de los montes con los niños. ¡Parece que Beatriz no le ha sentado nada bien!

En otro orden de cosas, Digna ha descubierto que Marisol atraviesa un grave problema de salud. Nieves ha decidido contarle la verdad y la matriarca de los Merino no ha dudado en acogerla en su casa hasta que se recupere.

Para terminar, Fina ha recibido una inesperada visita… ¡Bianca ya ha llegado a Toledo! La fotógrafa ha aprovechado para disculparse por la manera en la que terminó su relación. ¿Cómo afectará a la relación de Marta y Fina?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Capítulos

Publicidad

Series

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina en shock

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina sin palabras

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

Bianca reaparece por sorpresa y Fina decide saldar una deuda del pasado con ella: "Te debo una disculpa"

¡En shock! Fina se reencuentra con Bianca en Toledo y le hace una inesperada confesión: "Te debo una disculpa"

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!
Capítulo 611

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

Tasio, dispuesto a romper con su familia, ofrece a Damián sus acciones de La Industrial: “Está claro que no me quiere cerca”
Capítulo 611

Tasio, dispuesto a romper con su familia, ofrece a Damián sus acciones de La Industrial: “Está claro que no me quiere cerca”

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída
Avance | Una nueva vida

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída

La joven descubre que ya no puede salir de la casa y recibe una amenaza que deja claro que su calvario no ha hecho más que empezar.

¿Tienen Mireia Oriol y Ágata las mismas red flags? La actriz se compara con su personaje
Es un 10, pero...

¿Tienen Mireia Oriol y Ágata las mismas red flags? La actriz se compara con su personaje

Una de las protagonistas de Ágata y Lola se somete a uno de los juegos de moda del momento e intenta pensar como su personaje.

Mateo y Helena en Padre no hay más que uno, la serie

“Esta casa es una ruina”: Helena salva a Mateo del caos más absoluto

Julia y Helena en Padre no hay más que uno, la serie

Helena, totalmente perdida en el office tour de su nuevo trabajo: Así son sus excéntricos compañeros

Padre no hay más que uno, la serie

Arranca la Misión Casa Desastrosa: El nuevo plan de los jóvenes Vicho en Padre no hay más que uno, la serie

Publicidad