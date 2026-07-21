Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo, dispuesto a confesar a Miguel la verdad sobre Marisol

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián, tras descubrir que Tasio está detrás de la reformulación de los perfumes, no dudará en recriminarle a su hijo esta jugarreta que pone contra las cuerdas a los De la Reina. ¿Cómo afectará a La Industrial? ¿Podrá perdonarle?

Además, Andrés supondrá que su hermano ha sido manipulado por Gabriel y se enfrentará al director con una grave amenaza. ¿De qué se tratará?

Mientras, Begoña tomará una difícil decisión y pedirá a Beatriz que asuma las tareas de la casa para que así pase menos tiempo con Juanito. ¿Cómo le sentará a la amante de Gabriel esta decisión?

En otro orden de cosas, Miguel descubrirá que el hijo que Marisol ha perdido también era hijo de Pablo. ¿Cómo reaccionará el doctor Salazar ante esta impactante noticia? ¿Se enfrentará a su padre?

Finalmente, Valentina recibirá una visita inesperada con la que se derrumbará, ¡y Paula no dudará en consolarla! ¿De quién se tratará? ¿Volverá el pasado a la vida de la joven?

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