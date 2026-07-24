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Capítulo 611

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

El director de la fábrica ha vuelto a salirse con la suya tras contratar a unos matones para que robaran a Andrés esta prueba de su infidelidad con María.

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

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Después de sufrir una agresión por parte de dos matones contratados por Gabriel, Andrés ha ido a plantarle cara: “Eres un malnacido y un miserable”.

El director se ha encargado de que Andrés no se quedara con ningún negativo para poder chantajearlo y parece que lo ha conseguido de la peor forma.

Gabriel ha amenazado a su primo con destruir a la enfermera por haber intentado mentirle otra vez y Andrés ha estallado; “No voy a permitir que le hagas daño a Begoña”.

Sin embargo, el director de la fábrica le ha respondido con una verdad muy dolorosa: “El daño se lo has hecho tú delatándola de esta manera”.

A pesar de las provocaciones del director, el hijo de Damián ha podido contenerse y lo ha dejado marchar antes de llegar a las manos: “Eres una rata”. ¿Tendrá consecuencias para Begoña la mentira de Andrés?

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