“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

Después de sufrir una agresión por parte de dos matones contratados por Gabriel, Andrés ha ido a plantarle cara: “Eres un malnacido y un miserable”.

El director se ha encargado de que Andrés no se quedara con ningún negativo para poder chantajearlo y parece que lo ha conseguido de la peor forma.

Gabriel ha amenazado a su primo con destruir a la enfermera por haber intentado mentirle otra vez y Andrés ha estallado; “No voy a permitir que le hagas daño a Begoña”.

Sin embargo, el director de la fábrica le ha respondido con una verdad muy dolorosa: “El daño se lo has hecho tú delatándola de esta manera”.

A pesar de las provocaciones del director, el hijo de Damián ha podido contenerse y lo ha dejado marchar antes de llegar a las manos: “Eres una rata”. ¿Tendrá consecuencias para Begoña la mentira de Andrés?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas