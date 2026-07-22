Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una decisión que deja a Damián sin palabras

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo y Marisol se reencontrarán tras su aborto y ella no dudará en recriminarle lo sucedido y… ¡le acusará de alegrarse de haber perdido a su hijo! ¿Tendrá razón la joven o estará exagerando?

Además, Miguel revelará a Claudia que el regreso de la joven es el motivo por el que se muestra tan distante. La joven, impactada por semejante noticia, le animará a reconciliarse con Pablo. ¿Hará caso el doctor Salazar a los consejos de su pareja?

En otro orden de cosas, Begoña y Gabriel continuarán con su guerra particular. La enfermera recurrirá a Andrés para pedirle consejo ante las amenazas de Gabriel para que le dé los negativos de María. ¿Accederá a entregárselos o se negará por completo?

¡La primera remesa de perfumes reformulados llegará a la tienda! Marta pondrá al día a Claudia sobre la última jugarreta de Tasio y Gabriel sin saber que… ¡Paula las está escuchando!

Ante esta información, la joven no dudará en acercarse al hijo de Damián, quien le pedirá que no se meta en sus asuntos familiares. ¿Volverá a encontrar en la joven un apoyo o no querrá saber nada de ella?

Además, Tasio, abrumado por la insostenible situación que atraviesa su familia, tomará una tajante decisión que dejará a Damián sin palabras. ¿De qué se tratará?

Finalmente, la madre de Valentina regresará a la tienda para exigirle a su hija que regrese a su pueblo, pero la joven se negará por completo.

Lo que ellas no sabrán es que… ¡Andrés será testigo de esta acalorada discusión! ¿Se atreverá el De la Reina a consolar a su exnovia?

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