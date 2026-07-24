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Capítulo 611

¡En shock! Fina se reencuentra con Bianca en Toledo y le hace una inesperada confesión: "Te debo una disculpa"

La argentina se presenta por sorpresa dejando a la fotógrafa sin palabras.

Bianca reaparece por sorpresa y Fina decide saldar una deuda del pasado con ella: "Te debo una disculpa"

Bianca reaparece por sorpresa y Fina decide saldar una deuda del pasado con ella: "Te debo una disculpa"

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Después de que Fina terminase su relación con ella por teléfono para retomar su historia de amor con Marta, la argentina ha viajado hasta España y le ha dado una sorpresa a la fotógrafa.

La pintora se ha acercado a saludarla y Fina ha quedado completamente en shock: “¿Qué haces aquí, no deberías estar en Argentina?”, han sido sus primeras palabras.

Una vez que la fotógrafa se ha recompuesto, se han fundido en un abrazo y se han puesto al día sobre sus proyectos laborales.

Bianca le ha contado que está en Madrid por motivos de trabajo y que ha querido acercarse a Toledo para reencontrarse con Fina: “Me parecía una locura no venir a verte, espero que no te haya molestado”.

“Te debo una disculpa”: La fotógrafa no ha podido evitar pedirle perdón y explicarle como se había sentido con su ruptura: “Las cosas no se hacen así, pero super hacerlo mejor”.

Bianca también se ha disculpado por cómo reaccionó a esta ruptura: “Menos mal que nos hemos encontrado y somos buenas amigas”.

Finalmente, ambas han podido llegar a entenderse, dejando el pasado atrás y volviendo a ser buenas amigas. ¿Cómo le sentará a Marta la llegada de Bianca?

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