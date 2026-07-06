Claudia propone otra cita a Miguel, pero ahora es él quien le da calabazas

Después de la cita del picnic, Miguel quedó muy decepcionado, así que, cuando ha visto aparecer a Claudia en la consulta, se ha quedado de piedra. Ella le ha dicho que había ido para que le revisase la herida… ¡Menuda excusa!

El doctor ha intentado hacerle la cura, pero ni siquiera ha soportado estar tan cerca suya y le ha pedido que se cure ella misma.

Estaba claro que Claudia necesitaba hablar de lo sucedido y se ha armado de valor para sacarle el tema. El doctor se ha disculpado por hacerla perder el tiempo, pero esa no era la intención de la sobrina de Manuela. “Ni fue desastre, ni me hiciste perder el tiempo”, le ha dicho.

La joven ha llegado al dispensario con muy buenas intenciones y con ilusión por volver a pasar un rato con Miguel, pero el doctor estaba completamente bloqueado. Claudia le ha propuesto volver a quedar y él… ¡se ha negado!

La dependienta se ha marchado muy triste al ver la actitud tan distante de Miguel y aunque es evidente que él sigue enamoradísimo de ella, parece que le va a costar un poco gestionar sus sentimientos. ¿Tendrán pronto esa nueva cita? ¡Esperemos que sí!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas