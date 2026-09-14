Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio prepara una venganza contra Gabriel ¿aceptará Damián?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Marta dejará sin palabras a Valentina cuando le proponga convertirse en la secretaria de Pablo, ¡a espaldas de Andrés! ¿Cómo reaccionará el De la Reina cuando se entere? ¿Aceptará Valentina?

Además, Fina le comunicará a Marta su deseo de regresar a su piso y continuar con normalidad su trabajo, pero a la hija de Damián le aconsejará seguir recuperándose.

Mientras tanto, Gabriel humillará a Paula tras descubrir su incidente con una clienta.

Tras enterarse, Tasio no dudará en enfrentarse al director de la fábrica, que le recordará que solo le utilizó para reformular los perfumes De la Reina. ¿Cómo reaccionará ante estas duras palabras?

En otro orden de cosas, Nieves tratará de conocer qué es lo que le inquieta a su hijo, así que investigará sobre el pasado de la novia del doctor Salazar.

No obstante, ¡será la propia Claudia quien le confiese a la enfermera todo sobre la identidad del padre del bebé que perdió. ¿Cómo reaccionará ante semejante noticia?

Finalmente, Damián tratará de negociar con Gabriel para evitar el fin de la producción de los perfumes y Tasio sorprenderá a su familia con una propuesta que podría poner en jaque a Gabriel. ¿De qué se tratará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas!

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