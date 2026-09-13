"No tengo dinero para irme": Zeynep estalla contra Serhat tras la injusta denuncia de Sevim

El hermano de Zeynep, Mustafa, ha acudido a la mansión de Serhat con la furgoneta cargada de verduras. Sin embargo, Sevim, que no soporta que nadie ajeno a la familia pise su propiedad, lo ha denunciado acusándolo de vender sin permiso dentro de la finca.

La policía se ha llevado la furgoneta y toda la mercancía ha quedado retenida, poniendo en peligro el trabajo con el que la familia de Zeynep se gana la vida.

En la cocina, la joven no ha podido contenerse más y le ha contado a Serhat lo ocurrido. "Tu madre ha denunciado a mi hermano por vender, aunque no era verdad", le ha reprochado. Serhat, que conoce bien el carácter de su madre, le ha asegurado que tomará medidas. "No volverá a pasar", le ha prometido.

Pero Zeynep ha ido mucho más allá y le ha confesado lo impotente que se siente. "Da mucha rabia no tener dinero. Si lo tuviera, te devolvería lo que me prestaste y me largaría de esta casa", le ha dicho.

Sin embargo, Serhat ha sido tajante. Le ha recordado la promesa que le hizo y le ha dejado claro que no piensa dejarla marcharse. "No puedes. Te quedarás aquí con Kader hasta que encontremos a su padre".

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