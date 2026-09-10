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Capítulo 645

Miguel planta cara a Tasio tras la confesión de Claudia: “Debería darle vergüenza ser tan poco formal con las mujeres”

El doctor Salazar no puede evitar dejarle las cosas claras al hijo de don Damián.

Miguel planta cara a Tasio tras la confesión de Claudia: “Debería darle vergüenza ser tan poco formal con las mujeres”

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Miguel está muy afectado desde que supo que el padre del bebé que estaba esperando Claudia era de Tasio y no de Mateo.

El joven no sabe muy bien cómo gestionar esta información y cuando coincide con él en la terraza de la cantina no duda en plantarle cara para dejarle las cosas claras.

El doctor le dice que debería darle vergüenza ser tan poco formal con las mujeres: “Me alegro de no terminasen juntos porque ella se merece alguien mejor que usted”, le dice.

Tasio se queda sorprendido con sus palabras ya que no se puede ni imaginar que Claudia y Miguel son novios… ¿cómo reaccionará cuando lo descubra?

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