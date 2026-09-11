“No termino de sentirme como en casa”: Fina pone en duda su decisión de instalarse en casa De la Reina

Fina no está atravesando su mejor momento: el estrés del trabajo y sus continuas discusiones con Marta han pasado factura a la fotógrafa, que necesita descansar.

Tras la insistencia de Digna, la joven decidió guardar reposo en la casa De la Reina y, aunque la joven terminó aceptando, es consciente de que no ha sido una buena idea: “No termino de sentirme como en casa”, ha confesado a Bianca.

La fotógrafa ha buscado refugio en la argentina, que ha tratado de consolarla falsamente: “Es una casa preciosa, te puedes tomar esto como unas vacaciones”.

Estas palabras han animado a Fina, que se ha prometido no darle más vueltas al asunto. ¿Servirá su estancia en la casa De la Reina para acercar posturas con Marta?

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