La familia Korhan le cuenta a Tesko la historia de Fuat: “Me gustaría que lo hubieras conocido”

Orhan y Gülgün han querido hablarle a Tesko de alguien muy especial. Sus abuelos, tras contarle la historia que han vivido en la mansión, le han desvelado a su nieto que Ferit tuvo un hermano mayor que ya no está entre ellos: Fuat.

“Me gustaría que lo hubieras conocido”, dice Gülgün, conteniendo a duras penas las lágrimas, recordando al hijo que perdió en un trágico accidente y al tío que Tesko nunca conocerá, un momento muy emotivo para toda la familia reunida en la mesa.

“Pero Ferit tenía otro hermano mayor… ¿verdad, Abidin?”, añade Orhan, reconociendo a Abidin como uno de los suyos. El que fuera el chófer de la familia durante años resultó ser hijo de Halis Korhan, pero para Ferit siempre fue como un hermano.

“Creo que cometimos muchos errores el uno con el otro, sobre todo yo”, reconoce Abidin, consciente de que fue muy irrespetuoso con Halis, pero el tiempo puso todo en su lugar, y Abidin entró a formar parte de la familia Korhan, un núcleo en el que siempre se recibe a los nuevos integrantes con los brazos abiertos.

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