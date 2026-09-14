Avance | En tierra lejana
Esta noche, Cihan se rompe ante Alya: “¿Cómo podía decirte que Boran estaba vivo?”
Esta noche, Alya se enfrenta a una verdad que jamás imaginaba. Después de descubrir que Boran está vivo, aunque en coma desde hace un año, no consigue asimilar lo que tiene delante y Cihan intenta calmarla mientras le pide que le deje explicarle toda la verdad.
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Alya está desbordada. Al ver a Boran en ese estado, después de haber pasado un año creyendo que había muerto, no puede controlar la angustia. Cihan no se separa de su lado intentando que respire y se tranquilice.
Él sabe que Alya necesita respuestas. También sabe que no puede seguir ocultándole lo ocurrido. “Iba a decírtelo”, le asegura roto de dolor. Cihan reconoce que no ha sido fácil para él. Boran es su hermano, pero Alya es su mujer y no sabía cómo enfrentarse a una noticia que podía cambiar sus vidas para siempre.
“Cuando fui a Estambul, cuando vi a Boran, cuando comprendí que estaba vivo, ¿crees que no me apetecía llamarte y decirte que había sobrevivido?”, le confiesa. Cihan recuerda que lo primero que quiso hacer fue eso, pero no pudo hacerlo. Boran lleva un año en coma y Cihan ha tenido que guardar el secreto para protegerlos a todos.
Ahora Alya ya conoce la verdad y Cihan está dispuesto a contárselo todo. Pero antes necesita que ella pueda asimilar que el hombre al que llevaba un año llorando como muerto sigue con vida.
Esta noche, capitulazo imperdible de En tierra lejana. A las 23 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.
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