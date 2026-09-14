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Capítulo 103

Halis Korhan conoce por fin a sus bisnietos: el emocionante reencuentro que hace llorar a toda la familia

Cuatro años después de tener que alejarse de su familia, Halis Korhan ha regresado a la mansión y ha cumplido uno de sus mayores sueños: conocer por fin a sus bisnietos.

Halis Korhan conoce por fin a sus bisnietos: el emocionante reencuentro que hace llorar a toda la familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia ha recibido con emoción a Halis Korhan a su regreso a la mansión. El gran patriarca ha vuelto sano y salvo y se ha encontrado por primera vez con sus bisnietos: Tesko, Duru y Hatice. Un momento muy esperado que ha terminado con abrazos y lágrimas.

El patriarca no ha podido ocultar la emoción al volver a estar en casa y con los suyos. “Es que podría irme sin respirar tu aroma una vez más”, ha confesado a su esposa Hattuc ante todos.

Y es que Halis ha tenido muchos motivos para luchar por volver junto a su familia. Hace unos años, cuando su enfermedad volvió a aparecer, Seyran le hizo una promesa que le devolvió la ilusión: quería que conociera a sus hijos.

Ahora, aquella promesa se ha hecho realidad. Halis ha podido regresar a casa y conocer a los pequeños que representan el futuro de los Korhan. Tesko, Duru y Hatice se han convertido en la nueva generación de una familia que ha vivido todo tipo de dificultades, pero que ha conseguido mantenerse unida.

Además, Halis no solo ha sido el patriarca de los Korhan. Para Ferit ha sido siempre mucho más: su abuelo y su gran referente. Todo un ejemplo a seguir gracias a los valores que le inculcó.

A lo largo de estos años, Halis también ha intentado que los suyos permanezcan unidos. Incluso cuando la familia ha atravesado sus peores momentos, ha defendido que lo importante no son las paredes de la mansión, sino que todos permanezcan juntos.

Al verlo de nuevo, Seyran no ha podido contener la emoción y se ha acercado a Halis para abrazarlo. Un momento que resume todo lo vivido y que ha convertido su regreso a la mansión en uno de los más bonitos de Una nueva vida.

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Antena 3 » Series » Una nueva vida

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