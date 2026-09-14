Capítulo 103
Ferit le cuenta a su hijo cómo Seyran cambió su vida: “Yo era el chico de oro”
¿Qué ocurrió con el “chico de oro”? Ferit ha respondido a esa pregunta mientras hablaba con su hijo Tesko y recordaba el primer momento en el que vio a Seyran.
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Ferit Korhan ha echado la vista atrás para contarle a su hijo Tesko cómo era su vida antes de conocer a Seyran. El que un día fue conocido como el “chico de oro” ha recordado el instante en el que comprendió que todo estaba a punto de cambiar para siempre.
Tesko, intrigado, le ha preguntado por su madre y Ferit ha comenzado a recordar cómo fue aquel primer encuentro con Seyran. Un momento que, visto desde el presente, marcó un antes y un después en su vida.
“Claro, hijo. Tu papá era un poco juerguista”, ha reconocido Ferit al hablar de aquella época. Pero todo cambió cuando vio por primera vez a Seyran. Ferit ha confesado qué pensó en aquel instante, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez: “No se lo digo para que no se ponga muy tonta, pero la primera vez que la vi, la primera vez que la miré a los ojos, me dije... Se acabó, Ferit. Tu época de chico de oro se ha terminado para siempre”.
Ferit ha reconocido que el camino junto a Seyran no fue sencillo. Los dos han tenido que superar numerosos obstáculos y han vivido momentos en los que parecía imposible que pudieran estar juntos. “Al principio fue duro, pero se enamoró de mí. Y yo de ella”, ha explicado.
El protagonista de Una nueva vida también ha admitido que estar junto a Seyran supuso todo un reto para él. “No fue nada fácil. Rompimos, nos reconciliamos, nos peleamos”, ha recordado mientras las imágenes de su historia de amor han vuelto a cobrar vida.
Cada ruptura, cada reconciliación y cada obstáculo forma parte de una historia que ha terminado cambiando por completo a aquel joven que parecía tenerlo todo.
Ahora, convertido en padre, ha sido su hijo quien le ha hecho mirar hacia atrás y recordar la historia de amor que ha marcado para siempre su vida.
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