Seyran hace balance de su vida con Ferit y deja un emotivo mensaje para sus hijos

“Soy tu madre de corazón, tu amiga, tu hermana. Y seré lo que tú quieras”, ha comenzado diciendo Seyran a Tesko. Después ha explicado qué significa para ella la mansión: “Es el lugar donde le di la espalda al mundo y donde luego empecé a vivir. El lugar donde Ferit y yo nos escondimos del mundo y creamos el nuestro. Donde vivimos un montón de experiencias agridulces”.

Seyran ha reconocido que al principio tenía mucho miedo. Sin embargo, Halis fue una de las personas que mejor la acogió en la casa y, poco a poco, la mansión terminó convirtiéndose en su hogar. “Unos días hay alegría y felicidad en esta casa y otros días hay tristeza. Lo que pasa en casa se queda aquí, no sale”, ha explicado.

Pero el camino no ha sido sencillo. Seyran y Ferit se han hecho mucho daño y han tenido que superar numerosos obstáculos para poder estar juntos. “Pero claro, no siempre fue tan fácil. Nos hicimos mucho daño”, ha reconocido.

Seyran también ha echado la vista atrás hasta sus primeros días en la mansión y ha recordado las palabras de su tía. Le pidió que, si alguna vez tenía un problema del que no pudiera salir, llevara un colgante para que Halis lo viera. Sin embargo, aprendió a tomar sus propias decisiones.

Su forma de ver a Halis también ha cambiado. “Con el tiempo me di cuenta de que era en realidad un árbol grande que me protegía de los miedos que tenía”, ha explicado. Y entonces ha hablado de ella misma. “En realidad creo que yo misma soy un arbolito”, ha confesado.

Cuando llegó por primera vez a la mansión, sintió que la habían “echado tierra encima” y que no podía respirar. Pero con el tiempo entendió que todos tenían que pasar por ese momento antes de crecer.

Después de todo lo vivido junto a Ferit, Seyran ha dejado unas palabras para sus hijos que resumen también su historia: una joven que llegó a la mansión llena de miedo y que, con el paso de los años, ha conseguido encontrar su lugar, formar una familia y aprender a protegerla.

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