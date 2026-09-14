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El secreto | Capítulo 2

¿Qué iba a confesar Can? Un disparo de Serhat lo deja entre la vida y la muerte

Serhat acorrala a Can convencido de que le está ocultando la verdad sobre Kader. Sin embargo, cuando su hermano intenta calmarlo y acercarse para quitarle el arma, todo se descontrola.

¿Qué iba a confesar Can? Un disparo de Serhat lo deja entre la vida y la muerte

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha ido al barco decidido a obtener respuestas. Convencido de que Can le ha estado ocultando algo sobre Kader, el empresario no ha tardado en enfrentarse a su hermano y acusarlo de haber traicionado su confianza.

Fuera de sí, Serhat ha llegado a creer que Can mantuvo una relación con Berrak a sus espaldas. Sin dejar de apuntarlo con una pistola, le ha exigido que le contara toda la verdad. Can ha intentado calmarlo en todo momento. "Baja el arma, te lo explicaré todo", le ha repetido una y otra vez.

El empresario se ha negado a creer sus palabras. Mientras Can trataba de acercarse para quitarle el arma y evitar una desgracia, ambos han comenzado a forcejear. Ha sido entonces cuando todo se ha descontrolado. Durante el forcejeo, el arma se ha disparado accidentalmente, dejando a Can gravemente herido y a Serhat paralizado por lo ocurrido.

Ahora queda por saber si Can conseguirá sobrevivir y, sobre todo, si decía la verdad cuando aseguró que Kader no es su hija o si intentaba detener a su hermano antes de que fuera demasiado tarde.

Justo en ese momento, Zeynep ha llegado al barco y se ha encontrado con la escena, sin poder creer lo que acababa de suceder. Ahora, todas las miradas están puestas en Can. ¿Conseguirá sobrevivir al disparo? Y, sobre todo, ¿qué verdad intentaba contarle a Serhat sobre Kader antes de que todo se fuera de las manos?

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