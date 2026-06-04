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Capítulo 575 de Sueños de libertad; 4 de junio: Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia

La niñera de Juanito le ha confesado el crimen contra Álvaro, pero le ha advertido de que no debe contárselo a las autoridades si no quiere que revele que está casado dos veces.

Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Malas noticias para los De la Reina! Tras descubrir que el hijo de Antoine Brossard es la persona que se opone al traslado de la fábrica, Andrés ha confirmado a Damián que Hugo Brossard no hará nada para impedirlo.

Mientras tanto, Gabriel ha exigido Félix tener un cargo de directivo en Francia y después le ha comunicado a Begoña que se mudarán a Paris; una noticia que no ha sentado nada bien a la joven. ¿Podrá impedir su marcha?

Además, Pablo también ha solicitado el traslado a Marruecos después de que Don Agustín desvelará a Miguel que Nieves ayudó al padre de Luz a morir. ¡Mabel ha estallado en furia cuando la enfermera se lo ha admitido a sus hijos! ¿Podrán perdonar a su madre?

En otro orden de cosas, la cantina ha sido vandalizada y destrozada, y es que los operarios no perdonan que Salva fuera amigo de Gorito.

Por eso, el cantinero ha decidido poner punto final a su relación con Mabel, ¡y la ha despedido después de admitir que no está enamorada de ella! ¿Será cierto o lo ha ha hecho para protegerla?

Finalmente, Beatriz ha contado a Gabriel con pelos y señales el crimen de Álvaro, no sin antes hacerle una dura advertencia: ¡si el director le cuenta algo a la Guardia Civil, ella desvelara su mayor secreto! ¿Podrá Gabriel encubrir a la niñera?

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