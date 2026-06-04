“Eres una asesina”: Mabel estalla contra Nieves tras descubrir su secreto más oscuro

Parece ser que las palabras de Don Agustín han hecho mella en Miguel. El párroco acudió al dispensario para confesarle al médico los secretos que su madre esconde respecto a la muerte del padre de Luz.

Tras ello, el joven Salazar no ha dudo en preguntarle a su madre si era cierto que ayudó a morir a dos personas y Nieves, lejos de negarlo, se ha llenado de valor para admitir la realidad de sus actos. Esta confesión no solo ha dejado sin palabras a Miguel, ¡también ha sacado el lado más implacable de Mabel!

“Has matado a dos personas”: La pequeña de los Salazar no ha querido escuchar las palabras de su madre y no ha dudado en recriminarle su implicación en la muerte asistida de dos personas: “¿Te crees que eres Dios para decidir cuándo se acaba la vida de la gente?”

Pablo ha intentado salir en defensa de su mujer, pero Mabel le ha parado los pies y ha continuado reprochándole a Nieves la difícil decisión que tomó: “Eres una asesina”.

Finalmente, la pequeña de la familia se ha levantado de la mesa, dejando claro que no va a perdonar a su progenitora. Mientras, Miguel ha pronunciado sus primeras palabras tras este duro golpe. “Necesito entender lo que has hecho, pero no puedo”. ¿Podrán perdonarla?

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