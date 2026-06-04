Capítulo 575
“Eres una asesina”: Mabel estalla contra Nieves tras descubrir su secreto más oscuro
La enfermera ha quedado devastada tras las duras palabras que le han dedicado sus hijos.
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Parece ser que las palabras de Don Agustín han hecho mella en Miguel. El párroco acudió al dispensario para confesarle al médico los secretos que su madre esconde respecto a la muerte del padre de Luz.
Tras ello, el joven Salazar no ha dudo en preguntarle a su madre si era cierto que ayudó a morir a dos personas y Nieves, lejos de negarlo, se ha llenado de valor para admitir la realidad de sus actos. Esta confesión no solo ha dejado sin palabras a Miguel, ¡también ha sacado el lado más implacable de Mabel!
“Has matado a dos personas”: La pequeña de los Salazar no ha querido escuchar las palabras de su madre y no ha dudado en recriminarle su implicación en la muerte asistida de dos personas: “¿Te crees que eres Dios para decidir cuándo se acaba la vida de la gente?”
Pablo ha intentado salir en defensa de su mujer, pero Mabel le ha parado los pies y ha continuado reprochándole a Nieves la difícil decisión que tomó: “Eres una asesina”.
Finalmente, la pequeña de la familia se ha levantado de la mesa, dejando claro que no va a perdonar a su progenitora. Mientras, Miguel ha pronunciado sus primeras palabras tras este duro golpe. “Necesito entender lo que has hecho, pero no puedo”. ¿Podrán perdonarla?
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