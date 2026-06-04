Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves: "Merecemos otra oportunidad"

¡Parecía que la calma ya había llegado a la casa Salazar, pero Don Agustín ha vuelto a poner patas arriba sus vidas!

El párroco descubrió que Nieves ayudó al padre de Luz a poner fin a su sufrimiento y no ha dudado en contárselo a sus hijos, quienes han reprochado a su madre que tomara esta decisión.

Pablo, sabiendo que Nieves está en peligro y ante el inminente cierre de la fábrica, ha pedido el traslado de la familia a Marruecos para comenzar allí de cero y continuar su labor como director financiero lejos de Toledo y de lo peligros que puede conllevar quedarse en la colonia, cerca de Don Agustín.

Nieves, que desconocía la petición de su marido, se ha quedado en shock ante esta noticia y aunque al principio le ha reprochado el no haberle consultado antes, se ha dado cuenta de que Pablo lo ha hecho por el bien de todos: “Esta familia merece otra oportunidad después de todo lo que está pasando”.

La enfermera se ha disculpado con su marido por haber llevado a su familia al límite y ha terminado aceptando su propuesta de marcharse a Toledo, no sin antes avisarle que cuando todo se calme volverán a España: “Necesitamos empezar de cero, lejos de aquí”. ¿Aceptarán también Miguel y Mabel o supondrá un nuevo conflicto en la familia?

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