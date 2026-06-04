Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 575

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves: "Merecemos otra oportunidad"

Nieves ha aceptado esta propuesta, aunque antes ha dejado claro a su marido que volverán a España cuando las cosas se calmen.

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves

Publicidad

¡Parecía que la calma ya había llegado a la casa Salazar, pero Don Agustín ha vuelto a poner patas arriba sus vidas!

El párroco descubrió que Nieves ayudó al padre de Luz a poner fin a su sufrimiento y no ha dudado en contárselo a sus hijos, quienes han reprochado a su madre que tomara esta decisión.

Pablo, sabiendo que Nieves está en peligro y ante el inminente cierre de la fábrica, ha pedido el traslado de la familia a Marruecos para comenzar allí de cero y continuar su labor como director financiero lejos de Toledo y de lo peligros que puede conllevar quedarse en la colonia, cerca de Don Agustín.

Nieves, que desconocía la petición de su marido, se ha quedado en shock ante esta noticia y aunque al principio le ha reprochado el no haberle consultado antes, se ha dado cuenta de que Pablo lo ha hecho por el bien de todos: “Esta familia merece otra oportunidad después de todo lo que está pasando”.

La enfermera se ha disculpado con su marido por haber llevado a su familia al límite y ha terminado aceptando su propuesta de marcharse a Toledo, no sin antes avisarle que cuando todo se calme volverán a España: “Necesitamos empezar de cero, lejos de aquí”. ¿Aceptarán también Miguel y Mabel o supondrá un nuevo conflicto en la familia?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

la propuesta de Andrés y Tasio que podría evitar el cierre de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la propuesta de Andrés y Tasio que podría evitar el cierre de la fábrica

Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia

Capítulo 575 de Sueños de libertad; 4 de junio: Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia

Begoña planta cara a Gabriel

Begoña planta cara a Gabriel tras su decisión de marcharse a París sin consultarle: “Es tu oportunidad perfecta para aislarme”

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves
Capítulo 575

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves: "Merecemos otra oportunidad"

Salva despide a Mabel de la cantina
Capítulo 575

Salva despide a Mabel de la cantina tras confesar que nunca fue la mujer de su vida: “No siento nada por ti”

Mabel estalla contra Nieves tras conocer su secreto más oscuro
Capítulo 575

“Eres una asesina”: Mabel estalla contra Nieves tras descubrir su secreto más oscuro

La enfermera ha quedado devastada tras las duras palabras que le han dedicado sus hijos.

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia
Avance

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia: “A veces hay reacciones muy raras”

La empresaria ha soñado que mantiene sexo con Can mientras está en la habitación del hospital.

Zerrin acepta casarse con Demir tras confesarle que se acostó con Kaya

Zerrin acepta casarse con Demir tras confesarle que se acostó con Kaya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés busca en el hijo de Antoine Brossard un aliado para frenar el traslado de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés busca en el hijo de Antoine Brossard un aliado para frenar el traslado de la fábrica

Capítulo 574 de Sueños de libertad; 3 de junio: Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, esconde un oscuro secreto

Capítulo 574 de Sueños de libertad; 3 de junio: Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, esconde un oscuro secreto

Publicidad