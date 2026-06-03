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Capítulo 574

Miguel, en shock tras las graves acusaciones de don Agustín: “Tu madre ha jugado a ser Dios y le ha arrebatado la vida a dos personas”

El párroco le cuenta al joven médico que su madre ayudó a morir al padre de Luz.

Miguel, en shock tras las graves acusaciones de don Agustín: “Tu madre ha jugado a ser Dios y le ha arrebatado la vida a dos personas”

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Don Agustín está dispuesto a llegar hasta el final con tal de ver a Nieves entre rejas. No va a parar hasta demostrar que la enfermera estuvo involucrada en la muerte de Alberto, el padre de luz y que pague por ello.

Tras hablar primero con Pablo, don Agustín va a hablar con Miguel y le cuenta lo que hizo su madre tanto con el padre de Luz como con el paciente del doctor Giralt.

“Tu madre está implicada en esas muertes”, le dice al médico y le asegura que lleva investigando este caso ya varias semanas y que si no le cree que se lo pregunte a ella.

Miguel, se queda en shock. Muy afectado, le grita a don Agustín que se marche del dispensario. ¡No quiere oír hablar más del tema!

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