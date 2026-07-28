"Estás loca de remate": Gabriel estalla contra Beatriz tras descubrir que ha usado leche de fórmula para alejar a Juanito de Begoña

Gabriel se ha encontrado a Beatriz triste ante la ausencia de Juanito. Ella le ha sugerido llevarle a Begoña algo de ropa para el pequeño, pero Gabriel le ha explicado que no será bien recibida.

La niñera cree que el bebé la prefiere a ella, pero el director le ha dejado claro que solo es porque pasan mucho tiempo juntos: “Parece que estás obsesionada con mi hijo”.

Beatriz, que no aguanta más que Begoña y Gabriel sigan juntos, ha vuelto a pedirle que la deje, pero Gabriel le ha dejado claro que no va a ser posible: “Begoña no va a huir a ningún lado, vamos a estar juntos toda la vida, hasta que la muerte nos separe”.

En un intento de ayudar a Beatriz y evitar que su enfado aumente, ha tratado de ayudarla con sus labores domésticas. El director ha tratado de abrir el cajón de la ropa de Juanito, pero la niñera se lo ha impedido. Gabriel ha insistido, y al ver la preocupación de Beatriz ha supuesto que escondía algo.

Cuando ha conseguido abrir el cajón se ha encontrado un bote con leche de formula. Al verlo, Gabriel ha comprendido al instante que Beatriz ha estado engañándolos todo este tiempo… ¡para alejar a Begoña de su hijo!

El director no ha dado crédito a esta sucia jugada de la niñera y no ha dudado en reprochárselo: “Estás loca de remate”. ¿Le contará Gabriel la verdad a Begoña o podrá perdonarla?

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