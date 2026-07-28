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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a su peor momento en la casa de los De la Reina

La joven tiene tensa discusión con Pablo que la lleva a perder todas las esperanzas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a su peor momento en la casa de los De la Reina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tras hacer las paces con su hija, la madre de Valentina decidirá regresar a su pueblo, no sin antes advertir a la joven que no deje escapar a Andrés, porque es un hombre que merece la pena.

Además, Valentina no dudará en agradecer al hijo de Damián su apoyo y su ayuda durante la llegada de su madre. ¿Estará dispuesta la joven a retomar su relación con él?

Mientras, Gabriel hará una visita a la casa de los montes para anunciar a Begoña que ha quemado todos los negativos que prueban su infidelidad con María. ¿Significará que la enfermera ya no tiene ninguna prueba contra su marido o aún guarda un as bajo la manga?

Por otro lado, Tasio, tras asumir que Carmen jamás volverá con él, comenzará a tener una mala actitud con Paula y la culpará de todos sus problemas.

Sin embargo, lo cierto es que este mal comportamiento esconde un secreto que puede cambiarlo todo. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, Bianca le hará un tierno regalo a Fina, lo que causará aún más inseguridad a Marta. Sin embargo, la fotógrafa tratará de tranquilizarla recordándole que su relación con la argentina está más que enterrada.

Finalmente, Pablo hará una inesperada visita a Marisol que la dejará totalmente destrozada. La joven, rota de dolor ante la situación límite que está atravesando, tomará una drástica decisión que puede cambiarlo todo.

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