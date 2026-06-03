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Capítulo 574

“Lo hice por salvarle la vida a tu hijo”: Gabriel descubre que Beatriz mató a Álvaro

El director de la fábrica descubre el oscuro secreto de la niñera del pequeño Juanito.

“Lo hice por salvarle la vida a tu hijo”: Gabriel descubre que Beatriz mató a Álvaro

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Gabriel está empezando a sospechar que Beatriz podría estar relacionada con la muerte de Álvaro.

El empresario ya sabe que ese hombre era su amante y ahora que han descubierto su cadáver tirado en una carretera y un reloj de oro que él ya había visto antes, tiene todavía menos dudas.

Beatriz le miente diciendo que conoció Álvaro en la colonia y que estuvo muy poco tiempo con él: “Le dejé porque me di cuenta de que estaba enamorada de ti”

Gabriel le responde diciendo que no cree en sus palabras y le insinúa que está convencido de que ella pagó a alguien para quitarle de en medio.

“¿Quién te hizo ese favor?”, le dice y ante la reacción de Beatriz se da cuenta que… ¡fue ella quien acabó con la vida de Álvaro!

Beatriz, acorralada, acaba admitiendo el crimen, pero le asegura que lo hizo por salvarle la vida a su hijo. ¡Gabriel se queda sin palabras!

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