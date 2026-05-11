Resumen
Capítulo 557 de Sueños de libertad; 11 de mayo: Nieves se desahoga con Begoña, ¿y si Pablo se casó con ella por interés?
La enfermera ha tirado la toalla respecto a su matrimonio y está convencida de que nunca podrá perdonar a su marido.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
Nieves y Pablo han tocado fondo como matrimonio. Ambos han hablado con sus hijos y les han contado que su relación está totalmente rota, pero que disimularán de cara a los demás para no provocar un escándalo.
Después, Nieves se ha desahogado con Begoña al creer que quizás su marido nunca estuvo enamorado de ella y solo se casó por interés.
Tasio ha vuelto a romper con Paula y le ha dejado claro que lo suyo no tendría que haber ocurrido nunca lo que ha provocado que después Carmen haya descubierto que… ¡se acostaron!
Por otro lado, Pablo le ha confesado a Damián que no cogió el teléfono a Gervasio los últimos días antes de muerte y ahora se culpabiliza por ello.
Marta ha perdonado a Cloe, pero teme que Fina haya padecido algo grave y se culpa por no haber tratado de dar con ella en este tiempo.
Por otro lado, Valentina ha recibido una llamada de su madre que la culpa por la muerte de Rodrigo.
Y, de nuevo, ha surgido la pasión entre Beatriz y Gabriel, pero la llegada de Begoña les ha interrumpido. ¿Podrán seguir conteniendo está pasión desmedida?
