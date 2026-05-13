“Es una enfermedad que no tiene cura”: Marta tiene una pesadilla en la que cree que Fina… ¡ha muerto!

Marta sigue en shock desde que ha descubierto que Fina ha estado muy enferma en Argentina y que ahora nadie sabe nada de ella.

Desde entonces, la joven De la Reina no puede dejar de pensar en ello. Le da mucho miedo el solo pensar que nunca más podrá volver a ver a su amada.

Está tan preocupada que, en vez de soñar con ella tiene… ¡una pesadilla con Fina! La hija de Isidro aparece por sorpresa en la casa grande.

Marta corre a abrazarla y le dice que la estaba buscando a lo que la Fina de su imaginación le responde que por fin ha vuelto, pero que ya es tarde.

“Me voy a morir”, le dice a Marta mientras solo puede reprocharle que no la hubiera buscado antes y que, por eso, ahora ha ido a despedirse.

Marta, desesperada, corre hacia ella y … ¡se encuentra a Fina dentro de un ataúd! Menos mal que en ese momento Damián la ha despertado esfumando este mal trago de su mente. ¡Menudo susto!