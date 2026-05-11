Valentina se refugia en Cloe tras la grave acusación de su madre: “Piensa que soy la responsable de la muerte de Rodrigo”

Valentina ha recibido una inesperada llamada de su madre que la ha dejado sin palabras: ¡su progenitora la ha culpado de la muerte de su exnovio!

Tras este duro momento, la joven no ha dudado en buscar refugio en Cloe y contarle lo sucedido: “Mi madre me ha dicho que todo el pueblo piensa que soy la responsable de la muerte de Rodrigo”.

La francesa no ha dado crédito ante semejante mentira y se ha mostrado aún más furiosa cuando Valentina le ha confesado que su madre, lejos de defenderla, le ha recriminado que esté saliendo con otro hombre.

Y es que, Valentina no comprende la actitud de su progenitora, quien es consciente de la realidad de Rodrigo: “Me ha dicho que se avergüenza de que la gente le está diciendo que es la madre de una fresca”.

Cloe ha querido recordarle a su amiga que no está sola y que cuenta con la ayuda de todas las chicas. Y aunque Valentina es consciente de ello, le duele el rechazo de su madre: “Es mi madre y no me ha apoyado nunca”. ¿Podrá la joven superar este contratiempo? ¿Le contará lo ocurrido a Andrés?