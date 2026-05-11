Marta confiesa a Cloe que teme que Fina haya muerto y se culpa por ello: “No me lo perdonaría”

Las últimas noticias sobre Fina no han sido nada buenas y Marta se ha puesto en lo peor, ¡teme que haya padecido algo grave o que esté muerta!

La hija de Damián ha entrado al despacho en el que se encontraba Cloe y la francesa ha aprovechado la oportunidad para disculparse por su tardanza en contarle la llamada de Argentina: “Me está costando mucho asumir que ya no estamos juntas”.

“Sé que no lo hiciste con mala intención”: Marta, que no guarda rencor a su exnovia, ha decidido perdonarla y desahogarse con ella: “Lo último que saben de ella es que estuvo muy enferma”.

Y aunque Cloe ha intentado consolarla, Marta no puede parar de culparse por esta triste situación: “Debí haberme dado cuenta, no era propio de ella irse de la noche a la mañana”.

La hija de Damián teme que ya sea demasiado tarde y que Fina esté muy grave, ¡o incluso muerta! Un desenlace fatal que, de ser así, hundiría para siempre a la joven De la Reina: “No me lo perdonaría”. ¿Recibirá noticias de su exnovia? ¿Será cierto que le ha pasado algo grave?