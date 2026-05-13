Capítulo 559 de Sueños de libertad;13 de mayo: Marta, decidida a viajar a Argentina para buscar a Fina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Carmen ha descubierto la infidelidad de Tasio! Pese a la discusión que han mantenido, él le ha prometido demostrar que va a luchar por ella pase lo que pase.

Por otro lado, Don Agustín ha continuado sospechando que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz y ha intentado que lo confiese lanzándole una serie de indirectas. ¿Terminará contando la verdad?

Ante la presión que siente, Nieves ha decidido hablar con Begoña y confesarle la verdad. ¿Estará la enfermera en peligro?

Mientras tanto, Salva ha desvelado a Tasio que Gorito es el hombre que está detrás del robo de los camiones.

Además, Begoña y Beatriz han hablado sobre los culpables del robo cuando han visto la cara de Gorito en el periódico: ¡Beatriz está tratando de descubrir si Álvaro está también detrás del robo!

En otro orden de cosas, Valentina se ha sincerado con Andrés tras los comentarios de su madre, quien le abruma constantemente culpándola por la muerte de Rodrigo.

Finalmente, Marta, después de tener una pesadilla en la que Fina muere, ha decidido que viajará hasta Argentina y allí no parará hasta encontrar al amor de su vida.

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