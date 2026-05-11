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Capítulo 557

Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose… ¿podrán controlar esa pasión?

El director de la fábrica y la niñera de su hijo vuelven a dejarse llevar hasta que la enfermera los interrumpe.

Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose

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Parece que Gabriel y Beatriz siempre se quedan a medias. Si hace unas semanas les interrumpía una llamada de teléfono avisando al director del robo de los camiones, ahora ha sido Begoña las que les ha interrumpido y casi les pilla con las manos en la masa.

Y es que Beatriz no piensa tirar la toalla. Ya sea fruto de un plan para ganarse a Gabriel o porque sigue enamorada de él, la joven sigue empeñada en reconquistar a su marido.

Y es que Gabriel se entera de que Begoña vio a Beatriz con un nombre y, celoso, le pregunta por ese misterioso hombre. Sin embargo, Beatriz le dice que no es nadie porque ella solo tiene ojos para él.

“No sabes cómo te deseo”, le dice Beatriz al empresario, el cuál no puede evitar volver a caer en sus redes. Y aunque en un primer momento la aparta bruscamente de él, al segundo cae rendido a sus encantos.

Y cuando parecía que iban a ir a más, la voz de Begoña los ha interrumpido. La enfermera no ha visto nada, pero Gabriel se ha quedado muy preocupado. ¿Podrá controlar esa pasión desmedida con Beatriz?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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