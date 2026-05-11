"¿Te has acostado con él?": Carmen descubre la infidelidad de Tasio al ver a Paula llorando con sus guantes

Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas y la de Tasio ha llegado a su fin, ¡porque Carmen ha descubierto que su marido se ha acostado con Paula!

Todo ha comenzado cuando la sevillana se ha encontrado a la asistenta llorando desconsoladamente con los guantes que Tasio le regaló y que Carmen creyó que eran para ella.

Enseguida, Carmen ha intuido que la razón del desconsuelo de la joven era Tasio, así que le ha rogado que le cuente la verdad: “Necesito que me digas qué ha pasado”.

Sin embargo, no ha hecho falta porque la sevillana ha recordado el incómodo momento en el que su marido le hizo creer que el regalo de Paula era para ella: “¡Estos guantes eran para ti!”, ha sentenciado.

Carmen ha estallado en cólera al descubrir esta dura verdad y no ha dudado en encararse a la asistenta para preguntarle si se ha acostado con Tasio. Y aunque Paula no ha soltado prenda, no ha hecho falta, porque Carmen ya lo ha descubierto todo.

En ese momento ha entrado el hijo de Damián, que ha intentado hacerle creer lo contrario a su mujer, que no ha creído ninguna de sus palabras y se ha marchado de la cocina. ¿Será este el fin del matrimonio de los jóvenes?