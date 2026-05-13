Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Vapítuo 559

Marta, muy angustiada, toma una drástica decisión sobre Fina: “Voy a ir yo a buscarla”

La empresaria está dispuesta a viajar a Argentina para buscar a la fotógrafa.

Marta, muy angustiada, toma una drástica decisión sobre Fina: “Voy a ir yo a buscarla”

Publicidad

Marta está al límite. Empieza a perder la esperanza de encontrar algún día a Fina.

Cada vez tiene más pistas sobre ella, pero el saber que ha estado muy enferma y que ahora nadie sabe nada sobre ella la ha dejado muy angustiada y, sobre todo, desde que ha tenido una pesadilla en la que vería a Fina muerta en un ataúd.

Menos mal que Damián llegó a tiempo para despertarla, pero tras este mal trago, Marta ha tomado una decisión: “Voy a ir yo misma a buscarla”, le dice a su padre explicándole que va a mover cielo y tierra en Argentina con tal de localizarla.

Aunque Damián intenta que su hija cambie de idea, Marta lo tiene claro. No puede seguir así, tiene que encontrarla y asegurarse de que no está enferma.

Damián le dice que haga lo que considere oportuno y que él la apoyará en todo lo que haga.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta, muy angustiada, toma una drástica decisión sobre Fina: “Voy a ir yo a buscarla”

Marta, muy angustiada, toma una drástica decisión sobre Fina: “Voy a ir yo a buscarla”

“Es una enfermedad que no tiene cura”: Marta tiene una pesadilla en la que cree que Fina… ¡ha muerto!

“Es una enfermedad que no tiene cura”: Marta tiene una pesadilla en la que cree que Fina… ¡ha muerto!

“Vale la pena todo el dolor”: Seyran y Ferit se dan una nueva oportunidad

“Vale la pena todo el dolor”: Seyran y Ferit se dan una nueva oportunidad

¿Pesadilla o realidad? Marta vuelve a ver a Fina esta tarde en Sueños de libertad
A las 15:45 h

¿Pesadilla o realidad? Esta tarde, Marta vuelve a ver a Fina en Sueños de libertad

Cihan entra borracho en la habitación y se queda paralizado al ver a Alya saliendo de la ducha
En tierra lejana | 12 de mayo

Cihan entra borracho en la habitación y se queda paralizado al ver a Alya saliendo de la ducha

Boda rota y fuga de película: Kaya secuestra a Zerrin vestida de novia y huye con ella 
En tierra lejana | 12 de mayo

Boda rota y fuga de película: Kaya secuestra a Zerrin vestida de novia y huye con ella

El joven no ha podido soportar ver a la mujer de su vida camino al altar con su peor enemigo y ha cumplido su amenaza: se la ha llevado por la fuerza en plena celebración. ¿Terminará este romance en tragedia?

Cihan se enfrenta a Sahin por las tierras y deja clara su postura
En tierra lejana | 12 de mayo

Cihan se enfrenta a Sahin por las tierras y deja clara su postura: “Será sobre mi cadáver”

Los primos se han citado en el lugar donde jugaban de niños para un último intento de paz. Sin embargo, la nostalgia no ha servido de nada: Sahin exige sus tierras y Cihan se niega a dividirlas, dejando a la familia a un paso de la tragedia.

Kaya pierde el control y Cihan teme lo peor

Kaya pierde el control y Cihan teme lo peor: “Vas a arruinarlo todo”

Cihan estalla por celos, acorrala a Alya y deja clara su obsesión

“Eres mi mujer”: Cihan estalla por celos, acorrala a Alya y deja clara su obsesión

Alya escucha a Cihan a escondidas y destapa su plan contra Ugur

Alya escucha a Cihan a escondidas y destapa su plan contra Ugur: “¿Estás celoso?”

Publicidad