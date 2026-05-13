Marta, muy angustiada, toma una drástica decisión sobre Fina: “Voy a ir yo a buscarla”

Marta está al límite. Empieza a perder la esperanza de encontrar algún día a Fina.

Cada vez tiene más pistas sobre ella, pero el saber que ha estado muy enferma y que ahora nadie sabe nada sobre ella la ha dejado muy angustiada y, sobre todo, desde que ha tenido una pesadilla en la que vería a Fina muerta en un ataúd.

Menos mal que Damián llegó a tiempo para despertarla, pero tras este mal trago, Marta ha tomado una decisión: “Voy a ir yo misma a buscarla”, le dice a su padre explicándole que va a mover cielo y tierra en Argentina con tal de localizarla.

Aunque Damián intenta que su hija cambie de idea, Marta lo tiene claro. No puede seguir así, tiene que encontrarla y asegurarse de que no está enferma.

Damián le dice que haga lo que considere oportuno y que él la apoyará en todo lo que haga.