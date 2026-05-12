Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen confirma la peor de sus sospechas sobre Tasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Don Agustín hará una inesperada a visita a Nieves! Y es que, el párroco continuará sospechando que la enfermera está detrás de la muerte del padre de Luz. ¿Confesará la verdad?

Mientras, Digna animará a Damián a sincerarse con Pablo sobre la muerte de Gervasio. ¿Tendrá el valor para contárselo o no lo hará por temor a que no le perdone?

En otro orden de cosas, Begoña, sufrirá otro duro varapalo cuando se encuentre a Andrés y Valentina en una actitud de lo más romántica.

¡Miguel y Salva protagonizarán un divertido momento! El hermano mayor de los Salazar le pedirá consejo al cantinero para triunfar con las mujeres. ¿Significará esto que está empezando a sentir cosas por Claudia?

Además, Tasio también confesará a Carmen su infidelidad con Paula, pero aclarará que no está enamorado de ella. ¿Servirá esto para conseguir su perdón?

Finalmente, Salva confesará a Tasio que Gorito es el culpable del robo de los camiones. Tras ello, la foto de su excompañero de celda estará en todos los periódicos… ¡Y Beatriz sospechará que su marido está envuelto en este crimen!

¡Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!