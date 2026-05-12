Paula se defiende después de que Tasio la acuse de haber roto su matrimonio: “No soy un monstruo, solo me he enamorado”

¡En la casa De la Reina la cosa está que arde! Ahora que Carmen sabe que Tasio y Paula se han acostado, el hijo de Damián está intentando lograr su perdón, aunque sabe que no lo tendrá nada fácil.

Mientras tanto, el trabajador de La Industrial no ha dudado en cargar duramente contra Paula, acusándola de no evitar que su mujer se enterase de este affaire: “Podrías haber intentado negarlo”, le ha recriminado.

Sin embargo, la asistenta, se ha defendido de estas duras acusaciones y le ha dejado claro que ella es una víctima más: “No soy un monstruo, solo me he enamorado”.

“No cargues todo contra mí, porque eres tú el que está casado”, ha sentenciado la joven antes de volver a confesarle el amor que siente por él. Sin embargo, el hijo de Damián no le ha seguido el juego y ha vuelto a zanjar su relación: “Ojalá volver al pasado para deshacerlo todo”.

Tasio se ha marchado de la cocina dejando a Paula con el corazón roto. ¿Será cierto que no siente nada por ella o está ocultando algo?