Beatriz, convencida de que Álvaro podría estar detrás del robo de los camiones de Brossard- De la Reina

Beatriz se está ganando la confianza de Begoña y cada vez comparten más charlas y confidencias juntas, tanto que hasta la enfermera le ha contado que no tiene un matrimonio feliz con Gabriel.

Después, ambas mujeres se ponen a hablar del robo de los camiones de la fábrica y Begoña le muestra a la niñera de su hijo, el periódico en el que sale una foto de Gorito como principal sospechoso del caso.

Beatriz, se queda en shock. Al ver esa foto reconoce que vio a Gorito con Álvaro y empieza a sospechar que quizás su amante sea su cómplice o puediera e estar relacionado con este robo.