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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, a punto de reencontrarse por fin con Fina

La empresaria y la fotógrafa por fin vuelven a verse tras muchos meses echándose de menos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, a punto de reencontrarse por fin con Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Tras las sospechas de Beatriz, Álvaro confesará a su amante que está involucrado en el robo de la fábrica. La niñera de Juanito de quedará sin palabras y romperá con él. Sin embargo, Álvaro no se lo va a poner tan fácil: si cae él, lo hará ella también.

Mientras tanto, Antoine Brossard viajará hasta Toledo. Se ha enterado del robo de los perfumes y querrá saber de primera mano lo que ha pasado.

Por otro lado, don Agustín seguirá sospechando de Nieves. Pensará que podría estar involucrada en la muerte del padre de Luz. Ella, además, recibirá una llamada en la que descubrirá que su padre ha fallecido.

Beatriz se acercará peligrosamente a Gabriel y volverán besarse mientras Andrés y Valentina también se besarán con pasión. ¿Pasará algo más entre ellos?

Carmen, al límite, tomará una drástica decisión tras confirmar la infidelidad de Tasio: marcharse a Bilbao para aclarar sus ideas y tratar de recuperar la confianza en su marido, pero solo se lo dirá a Claudia y le pedirá que le guarde el secreto.

Y… ¡llegará el momento más esperado! Fina regresará a Toledo y se producirá el reencuentro entre Marta y ella. ¿Qué habrá sido de la vida de la fotógrafa en Argentina durante todo este tiempo?

¡Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!

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