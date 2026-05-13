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En tierra lejana | 12 de mayo

Boda rota y fuga de película: Kaya secuestra a Zerrin vestida de novia y huye con ella

El joven no ha podido soportar ver a la mujer de su vida camino al altar con su peor enemigo y ha cumplido su amenaza: se la ha llevado por la fuerza en plena celebración. ¿Terminará este romance en tragedia?

Boda rota y fuga de película: Kaya secuestra a Zerrin vestida de novia y huye con ella 

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Kaya ha llevado su desesperación al límite con un plan de película. Para entrar en la casa de Sedat sin que nadie sospechara, se ha disfrazado con un amigo fingiendo que traían los dulces para la boda. En un descuido, ha llegado hasta la habitación de Zerrin y, con ayuda de su confidente, se la ha llevado allí mismo, vestida de novia y lista para casarse.

Sin pensarlo dos veces, la ha metido en el coche y ha salido pitando, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Zerrin no paraba de llorar en todo el camino. Aunque ella también está enamorada de su primo, tiene muchísimo miedo de que los maten a los dos por esta locura. "Por favor, llévame a casa", le suplicaba llorando, sabiendo que Sedat no se va a quedar de brazos cruzados tras este plantón.

Hay que recordar que estos dos primos siempre se han querido, pero su familia está en guerra. Cihan ya avisó a su hermano de que no hiciera ninguna tontería, pero Kaya no ha escuchado a nadie. Ahora están los dos solos, huyendo por la carretera y sin saber si conseguirán escapar o si los atraparán antes de que puedan ser felices.

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