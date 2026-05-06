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Capítulo 554

“Lo nuestro se ha acabado”: Nieves sentencia su matrimonio con Pablo tras descubrir que Gabriel lo chantajeó

El director de la fábrica ha confesado a la enfermera que Pablo le confesó su infidelidad por ambición y no por amor.

Nieves rompe su matrimonio con Pablo

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Todo apuntaba a que Pablo y Nieves podrían volver a ser un matrimonio feliz, pero la realidad se ha vuelto a interponer entre ambos. Y es que, Gabriel le ha confesado a la enfermera una dura verdad: ¡su marido confesó su infidelidad por ambición profesional, no por amor o arrepentimiento, solo quería mantener su posición en la empresa sin sucumbir a niguna amenaza!

Estas palabras han desatado la furia y la decepción en Nieves, que no ha dudado en plantar cara su marido: “Si no fuese por ese chantaje estarías cenando hoy con ella y no conmigo”, ha reprochado la madre de la familia.

Y aunque él ha intentado negar todas las acusaciones de su mujer, nada ha podido hacer por evitar que Nieves rompiera por completo su relación: “No haces más que mentir, está claro que este matrimonio no merece una oportunidad”, se ha lamentado antes de marcharse del salón.

Parece que esta vez Pablo tendrá muy difícil lograr el perdón de su mujer. ¿Será este el adiós definitivo al matrimonio Salazar?

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