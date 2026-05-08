Pablo pierde el control y golpea a Gabriel tras destapar su traición en la familia De la Reina

La crisis en la fábrica de los De la Reina sigue intensificándose mientras Pablo y Gabriel discuten por el robo de los camiones y las decisiones empresariales que han generado división interna.

Durante el enfrentamiento, Pablo acusa a Gabriel de entrometerse en su matrimonio al revelar la infidelidad de Nieves. La discusión escala hasta que termina golpeándole, calificándolo de peligroso y denunciando su juego sucio.