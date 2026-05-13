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Capítulo 85

“Vale la pena todo el dolor”: Seyran y Ferit se dan una nueva oportunidad

El amor duele, pero para Ferit y Seyran, no estar juntos duele todavía más. En una charla muy sincera y llena de sentimientos, la pareja ha reconocido que su relación ha sido muy difícil, pero han decidido que quieren volver a intentarlo a pesar de todo.

“Vale la pena todo el dolor”: Seyran y Ferit se dan una nueva oportunidad

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Seyran ha abierto su corazón y ha confesado lo mal que lo pasó en el pasado. "Pensaba que esta relación me estaba asfixiando. Sentía que no podía respirar", ha admitido con mucha tristeza. Ella siente que los problemas los estaban ahogando a los dos y que la situación era insoportable para ambos. Por eso, le ha preguntado a Ferit: "¿Entonces por qué lo intentamos de nuevo?".

Ferit ha dejado claro que no tiene ninguna duda y sabe que quiere estar con ella cueste lo que cueste. "Vale la pena todo el dolor. También hay dolor en el amor, Seyran", le ha dicho para intentar que ella entienda que las heridas son parte de su historia.

Para él, lo más importante es estar a su lado otra vez y ha apostado todo a su futuro juntos: "Pase lo que pase, vale la pena volver a vivir contigo". Con estas palabras tan bonitas, Ferit ha demostrado que su amor es más fuerte que cualquier problema que hayan tenido en el pasado.

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