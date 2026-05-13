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En tierra lejana | 12 de mayo

Cihan entra borracho en la habitación y se queda paralizado al ver a Alya saliendo de la ducha

El ambiente en la mansión Albora está que arde. Tras su fuerte discusión por los celos de Cihan, un encuentro en la habitación ha dejado a la pareja en una situación de lo más incómoda. ¿Podrán ocultar por mucho más tiempo lo que sienten el uno por el otro?

Cihan entra borracho en la habitación y se queda paralizado al ver a Alya saliendo de la ducha

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La noche no ha podido ser más agitada para los Albora. Después de la amarga pelea por el despido del doctor Ugur, Cihan ha regresado a la habitación bastante afectado tras haber bebido demasiado. Al entrar, el líder del clan ha visto una silueta en la cama y, por un momento, ha pensado que era Alya. Sin embargo, se ha llevado una sorpresa al descubrir que era el pequeño Cihan Deniz, quien había insistido en dormir allí esa noche.

La situación se ha vuelto todavía más tensa cuando Alya ha salido del baño en albornoz, tras una ducha relajante, encontrándose de frente con un Cihan algo aturdido por el alcohol. "Me pensaba que no volverías", ha confesado ella, sorprendida al verlo aparecer en ese estado. El cruce de miradas ha delatado que, a pesar de los gritos y la falta de confianza, la atracción entre ellos es cada vez más difícil de ignorar.

Cihan, muerto de vergüenza por su estado, apenas podía hablar frente a su mujer. Alya ha intentado mantener la calma y le ha deseado buenas noches, dejando claro que entre ellos hay una tensión que va a explotar pronto.

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